Врачи НИИ-ККБ № 1 имплантировали пациенту с сердечной недостаточностью устройство для механической поддержки левого желудочка сердца.

Операцию провели кардиохирурги и анестезиологи Краевой клинической больнице № 1 при участии реаниматолога из Национального медицинского исследовательского центра имени академика Е. Н. Мешалкина.

«Уникальность этой высокотехнологичной системы в том, что она способна поддерживать жизнедеятельность организма месяцы, пока не будет проведена трансплантация сердца», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в ККБ № 1.

Устройство не приковывает пациента к больничной кровати в отличии, например, от системы экстрокорпоральной мембраной оксигенации. Больной с ограничениями может передвигаться по палате.

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