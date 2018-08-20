Кубанские хирурги спасли 74-летнего пациента с редким видом онкологии

Житель Кропоткина с опухолью 2-го шейного позвонка обратился в краевую клиническую больницу № 1.

У мужчины развивался тетрапарез, он ощущал постоянную слабость в руках и ногах, мог передвигаться только с помощью ходунков. Симптомы больной списывал на пережитый недавно инфаркт, и долгое время не обращался к врачу. Опухоль обнаружили после профилактического визита. Онколог направила мужчину на обследование, диагноз подтвердился — у мужчины развился редкий и опасный тип онкологии. Новообразование было доброкачественным, но оно сдавливало ствол спинного мозга, создавая неврологические осложнения.

Врачи решили начать с операции на позвоночнике, а не с кардиохирургии, так как опухоль могла в любой момент перекрыть дыхание пациента.

Вмешательство провела команда спинальных хирургов во главе с Игорем Басанкиным. Врачи открыли позвоночный канал, прошли через спинно-мозговую оболочку, сместили в сторону спинной мозг и убрали новообразование. Операция длилась 3,5 часа и прошла успешно.

Спустя неделю пациента выписали. У него исчезли почти все неврологические осложнения: мужчина делает первые попытки ходить самостоятельно. Он будет наблюдаться у кардиолога, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

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