Кубанские хирурги удалили крупную опухоль женщине

В отделение гинекологии Краевой клинической больницы № 2 поступила пациентка с жалобами на сильные боли внизу живота.

Врачи обследовали 26-летнюю женщину и выяснили, что у нее миома матки диаметром 12 см — это доброкачественное новообразование, которое порой ставит под угрозу репродуктивное здоровье женщины. Обычно при таком диагнозе делают полостную операцию по удалению миомы, зачастую даже вместе с маткой. Хирурги решили сохранить молодой женщине возможность в дальнейшем стать матерью, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Приняли решение удалить опухоль через небольшие надрезы, проведя малотравматичную органосберегающую операцию. Такой метод позволяет избежать кровопотери и образования спаечного процесса, а также сокращает продолжительность операции и восстановительный период.

Уже через четыре дня прооперированную пациентку выписали из больницы.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник