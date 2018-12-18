Кубанские хирурги удалили женщине семикилограммовую опухоль

Опухоль заполняла почти всю брюшную полость и была размером 35 на 25 см.

Здоровье 50-летней пациентки начало ухудшаться месяц назад, однако визит к врачам женщина откладывала, пока живот не вырос, а боли не стали постоянными, началась тошнота и жар. С этими симптомами ее экстренно доставили в НИИ-ККБ № 1 имени С. В. Очаповского, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Специалисты приемного покоя клиники выявили огромную опухоль забрюшинного пространства. Новообразование требовалось осторожно отделить от окружающих и магистральных сосудов. Операцию провели бригады врачей хирургического и уронефрологического центров клиники. На него ушло около четырех часов. Послеоперационный период протекал благополучно, через две недели пациентка выписалась из больницы.

Результаты лабораторных исследований опухоли показали, что у женщины было липосаркома — злокачественное новообразование, которое образуется из жировой ткани. Такие опухоли очень редки, быстро растут и не поддаются химиотерапии и радиологическому лечению. Следует регулярно обследоваться, чтобы выявить опасное заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение.

Как писал интернет-порталу «Кубань 24», краснодарские врачи удалили мужчине десятисантиметровую опухоль — нарост появился на шее.

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