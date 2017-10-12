Кубанские хирурги успешно пересадили сердце пациенту

Врачи ККБ № 1 спасли жизнь умирающему пациенту благодаря донору, погибшему в ДТП.

Несколько недель назад в клинику поступил молодой человек в тяжелом состоянии. Он жаловался на сильную одышку и сердечную недостаточность. После череды анализов юношу перевели в реанимацию. Вслед за сердцем у пациента стали отказывать и другие органы — печень и почки.

При таком диагнозе люди не живут больше суток. Пациента срочно прооперировали и установили аппарат, который помог ему свободно дышать. Шанс на жизнь давала только трансплантация. Донор нашелся неожиданно. Хирурги боялись, что его сердце было повреждено в автомобильной аварии. Но врачи пошли на риск.

«Мы пошли на это. Операция прошла успешно. Она долгая была, практически семь часов. И удалось даже убрать ЭКМО», — пояснил кардиохирург ККБ № 1 Сергей Белаш.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо. Он уже сам питается и может сидеть. Как говорят врачи, жизни юноши ничего не угрожает. Но в больнице он пробудет еще месяц.

«Сейчас выздоровлю до конца, а потом уже буду думать дальше. Планирую на работу», — сказал Данил Цапко.

В краевой клинической больнице № 1 операции по пересадке сердца проводят уже более семи лет. За это время их было около 170. По количеству подобных хирургических вмешательств медицинский центр входит в тройку лидеров России и опережает другие региональные клиники страны.

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