Кубанские яхтсмены вышли в лидеры на Кубке принцессы Софии в Испании

Кубанские яхтсмены в марте выступают на международном турнире — Кубке принцессы Софии в Испании.

Соревнования в олимпийских классах яхт проходят в городе Пальма-де-Майорка.

После трех дней турнира и шести гонок продолжает оставаться в лидерах кубанский дуэт в классе 470 — Павел Созыкин и Денис Грибанов, они опустились с первого на второе место.

Стефания Елфутина в виндсерфинге замыкает тройку лидеров. Для того, чтобы улучшить свое положение, у спортсменов еще есть время. Впереди три гоночных дня, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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