Кубанские энергетики взяли семь золотых медалей в первый день Сочинских корпоративных игр

В первый день Сочинских корпоративных игр, которые стартовали 25 февраля в рамках спортивной программы Российского инвестиционного форума, команда ПАО «Россети» в составе сотрудников дочернего предприятия «Кубаньэнерго» завоевала десять медалей, из которых семь — золотые.

Сочинские корпоративные игры проходят с 25 по 28 февраля в спорткомплексе имени А. Карелина, в Олимпийском парке и горнолыжном курорте «Роза Хутор». В спортивную программу вошли гала-матч по хоккею, турниры по горным лыжам и теннису. Сотрудники государственных и коммерческих структур принимают участие в соревнованиях по мини-футболу, баскетболу, волейболу, плаванию, настольному теннису, шахматам, шашкам, нардам, дартсу, перетягиванию каната, гиревому спорту, подтягиваю и отжиманию.

Сборная «Россетей» представлена на играх специалистами «Кубаньэнерго». Всего в команде 31 участник, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе компании.

В первый день игр энергетики состязались в шести видах спорта: волейбол, мини-футбол, шахматы, гиревой спорт, настольный теннис и дартс. В каждом из них представители команды «Россети» стали победителями, а в настольном теннисе чемпионов сразу двое: среди мужчин и среди женщин. Итог – семь золотых медалей в шести видах спорта.

«Команда «Россетей» лучшая на сегодняшний день», — отметил главный судья Сочинских корпоративных игр Владимир Фролов.

Сами спортсмены подчеркивают: такие высокие результаты стали возможны благодаря поддержке руководства «Россетей» и «Кубаньэнерго».

«У нас очень много внимания уделяется спорту, мы всегда чувствуем большой интерес и поддержку со стороны руководства. Это дополнительный стимул. Мы стараемся не просто участвовать в соревнованиях, но обязательно ставим цель победить. Главное для нас — самоотдача!» — поделился капитан команды по мини-футболу, заместитель начальника отдела логистики и МТО филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Денис Нененко.

По мнению энергетиков, настраивает на борьбу сама обстановка игр.

«Карелинский центр произвел большое впечатление. Очень красиво, и главное — приятно выступать, когда вокруг спортивный дух, фотографии чемпионов, спортсменов самого высокого уровня. Это настраивает на победу», — сказал победитель по гиревому спорту, техник группы реализации услуг филиала ПАО «Кубаньэнерго» Армавирские электрические сети Алексей Мандригеля.

Все спортсмены команды «Россетей» намерены принять участие в следующих соревнованиях и надеются, что в будущем состав участников расширится: это сделает борьбу еще более острой, а победы — более весомыми.

Источник