Кубанские юниорки завоевали четыре медали на первенстве Европы по боксу

Победительницы соревнований 12 июля вернулись в Краснодар.

В столице Болгарии Софии сражались спортсменки из 24 стран Старого Света. Но даже при такой конкуренции сборная России завоевала 18 наград и стала первой в командном зачете. Четыре медали — на счету представительниц Краснодарского края.

Золото в весовой категории до 75 кг выиграла Анастасия Шамонова из станицы Марьянской Красноармейского района.

«Мы были настроены на победу. И летели, чтобы занять только первое место. Второе и третье нам были не интересны», — поделилась чемпионка Европы среди юниорок Анастасия Шамонова.

В весе до 54 кг серебряная медаль в активе кубанской спортсменки Екатерины Молчановой. В других категориях в возрасте 15-16 лет вице-чемпионками стали Нуне Асатрян и Виктория Бирева.

Впереди еще один важный старт — первенство мира среди юниорок. Пройдет оно в ноябре в Индии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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