Кубанский агрохолдинг построит молочный комплекс в Ростовской области

Общую стоимость проекта оценивают в 2,9 млрд рублей, инвестор уже вложил 28 млн рублей.

Кубанский агропромышленный холдинг «Агрокомплекс имени Ткачева» приступит к строительству крупного молочного комплекса «Жуковский» в Ростовской области в четвертом квартале 2018 года, сообщил министр сельского хозяйства области Константин Рачаловский.

«Начало строительства молочного комплекса «Жуковский» в Песчанокопском районе области — четвертый квартал 2018 года, но сегодня мы работаем над сокращением этого срока. К комплектованию молочного комплекса планируется приступить во втором полугодии 2020 года», — сказал он.

По словам министра, сейчас полностью подготовлена проектно-сметная документация, сданы документы на экологическую экспертизу.

Соглашение о реализации проекта подписали в 2016 году на площадке российской агропромышленной выставки «Золотая осень». Согласно проекту, комплекс будет рассчитан на 2,8 тыс. голов основного стада с валовым производством молока более 25 тыс. т в год. В рамках проекта планируют создать 116 рабочих мест, сообщает ТАСС.

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