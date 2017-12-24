Кубанский ансамбль ложкарей завоевал международную премию ArtOpenWorld

В Краснодаре на базе центра «Открытый Мир Искусства» прошли ежегодная международная премия в области исполнительского искусства и отборочный конкурс для участия в открытии ЧМ-2018 по футболу «Культурные традиции».

В творческую программу чемпионата войдут лучшие номера, значительную часть составят выступления народных коллективов.

Для этого с ноября 2017 года по апрель 2018 года проводятся открытые отборочные Кубки в области исполнительского искусства в восьми субъектах РФ, в том числе в Краснодаре и Сочи.

В конкурсе участвовали воспитанники детской школы искусств «Овация» — образцовый художественный коллектив ансамбль ложкарей «Барыня» под руководством Галины Коровенковой. Как сообщили в региональном минобрнауки, в номинации «Инструментальные оркестры» ансамбль был награжден дипломом Гран-При ежегодной международной премии в области искусства ArtOpenWorld.

Коллективу вручили кубок и подарочный сертификат на три путевки в Санкт-Петербург для участия в отборочном конкурсе исполнителей для открытия ЧМ по футболу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник