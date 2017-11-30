Кубанский центр борьбы со СПИД занял второе место в России

Краевой клинический Центр профилактики и борьбы со СПИД наградили дипломом второй степени «СПИД-Центр-2017».

Центр министерства здравоохранения Краснодарского края отметили как лучшую медицинскую организацию по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями 2017 года. Диплом подписала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба краевого министерства здравоохранения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае на 5% уменьшилось число заразившихся ВИЧ-инфекцией среди молодежи.

На Кубани функционирует 43 специализированные лаборатории, в которых можно узнать свой ВИЧ-статус.

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