Кубанский центр медицины катастроф вошел в тройку лучших в России

27 ноября в 18:16

В Москве наградили лауреатов VIII Всероссийского конкурса Минздрава РФ на звание «Лучший территориальный центр медицины катастроф».

Конкурсная комиссия оценивала основные направления деятельности центров медицины катастроф: готовность службы к работе в условиях ЧС, развитие новых технологий оказания экстренной медицинской помощи, совершенствование региональной структуры службы медицины катастроф, показатели работы центра по обучению различных категорий населения приемам оказания первой помощи.

По итогам конкурса Региональный центр медицины катастроф занял третье место.

Сотрудники центра отличились при проведении Чемпионата мира по футболу — 2018 на территории края. Учебный службы за 11 лет обучил более 45 тыс. человек грамотно оказывать первую помощь, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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