Кубанский чай получил награду на конкурсе в Лондоне

Продукция Мацестинской чайной фабрики получила высокую оценку на международном конкурсе Great Taste Британской гильдии высококачественных продуктов Fine Food.

Всего на конкурсе представили 12,6 тыс. продуктов из разных стран, в том числе самый ранний майский чай ручного сбора из Сочи.

В течение двух месяцев более 500 профессиональных титестеров, сомелье, рестораторов, шеф-поваров, ресторанных критиков и ретейлеров вслепую оценивали продукты и напитки.

Черный и зеленый кубанские чаи отнесли к категории элитных. Они получили высшие награды «3 звезды» от экспертов Great Taste, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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