Кубанский джазовый музыкант Олег Аккуратов записал сонаты Бетховена

Концерт-презентация диска пройдет 22 сентября в Московском международном Доме музыки.

Джазовый пианист представит свою первую классическую пластинку — запись сонат Людвига ван Бетховена.

«Сонаты Бетховена, моего любимого композитора, гениальны. Они эмоционально наполнены и вечно актуальны. Для этого альбома я выбрал три самые известные виртуозные сонаты, которые являются базовыми для обучения искусству игры на фортепиано на высшем уровне», — рассказал Аккуратов.

На диске будут записаны сонаты № 8 «Патетическая», № 14 «Лунная» и № 23 «Аппассионата».

Запись уже оценил глава Московского джазового оркестра, народный артист России Игорь Бутман. По его мнению, работа откроет широкой публике новую творческую грань джазового музыканта — исполнение классической музыки.

«Олег Аккуратов — поразительный талантливый музыкант, который меня вдохновляет. Его превосходная техника, его стиль игры и безупречный вкус не оставляют никого равнодушным, покоряют раз и навсегда», — отметил Бутман.

Пластинку выпустит звукозаписывающая фирма «Мелодия», сообщает ТАСС.

Олег Аккуратов родился 21 октября 1989 года в поселке Моревка Ейского района. Учился в специализированной музыкальной школе для слепых и слабовидящих детей города Армавира и параллельно — в Государственнои Московском музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства, в классе преподавателя М. Окуня. В 2015 году с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию и сейчас преподает в ней.

В марте 2014 года его выступление завершало церемонию закрытия Параолимпийских Игр в Сочи.

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