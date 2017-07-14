Кубанский фермер научился снимать два урожая картофеля за сезон

Прежде считалось, что снимать больше одного урожая овощей в год, как это делают аграрии Турции и Израиля, в российском климате невозможно.

Фермер из станицы Медведовской Василий Онищенко уже второй год подряд выращивает на своих полях два урожая картофеля за сезон и убежден: климат тут не главное.

«Первый урожай картофеля мы снимаем летом. В этот же период — после уборки озимого ячменя — делаем вторую посадку картофеля. Его будем копать в конце сентября — октябре», — рассказал фермер интернет-порталу «Кубань 24».

В июле Онищенко высаживает картофель на те поля, с которых сжат озимый ячмень. Такой оборот культур позволяет использовать поле дважды за сезон, не истощая почву. Но так как август — сентябрь на Кубани редко обходится без засухи, поля для «второй очереди» картофеля должны быть обеспечены поливом.

«Этой весной мы задействовали под картофель 120 га. Летом же посадим его только на 50 га — лишь на тех участках, где можно организовать мелиорацию. Конечно, даже при поливе урожайность картофеля, посаженного летом, ниже, чем у весеннего. Но и с учетом затрат на мелиорацию это производство рентабельно», — считает Василий Онищенко.

Кроме полива, по словам фермера, серьезным препятствием для выращивания картофеля «в два захода» является отсутствие логистической инфраструктуры. Продавать картофель с поля «насыпом» невыгодно. Нужны хранилища, на которых урожай можно подготовить к продаже, перемыть, перефасовать, сформировать в товарные партии под запросы заказчика, а при необходимости и придержать в комфортной температуре «до нормальной цены». В этом году в КФХ Онищенко такое хранилище построили.

По словам Василия Онищенко, он уже не единственный в Краснодарском крае, кто получает в сезон два урожая картофеля.

«Есть соседи, которые тоже так делают, если поле позволяет. Среди них и те, кто работает с нами. Раньше многих сдерживало отсутствие хранилища, но теперь этот вопрос снят. Хранилище есть — пустовать оно не должно. Значит, будем загружать», — не сомневается в перспективах своего «картофельного направления» глава КФХ.

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