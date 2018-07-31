Кубанский казачий хор 29 сентября откроет 207-й концертный сезон

Торжественное открытие пройдет на сцене Центрального концертного зала в Краснодаре.

Хоровой коллектив даст два больших сольных концерта 29 и 30 сентября. Они послужат стартом нового концертного сезона.

После торжественного сбора 12 июля артисты Государственного академического Кубанского казачьего хора приступили к репетициям новой программы.

Также коллектив уже дал сольный концерт на международном фестивале «Славянский базар» в белорусском Витебске, в Твери принял участие в концерте, посвященном памяти поэта-песенника Андрея Дементьева, в театре Российской Армии — в большой концертной программе, посвященной 100-летию почетного караула Кремля.

До старта нового сезона артисты Кубанского казачьего хора планируют дать концерты в Новороссийске, Усть-Лабинске, Сочи и принять участие еще в двух столичных фестивалях, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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