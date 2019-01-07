Они пройдут с 7 по 10 января в Центральном концертном зале Краснодара.
Артисты представят зрителей театрализованное представление со святочными обрядами, библейскими историями, танцами и песенными премьерами.
В программе концертов будут не только щедровки, колядки и посевалки, впервые впервые исполнят целый рад песен – народных и авторских. Будут новые костюмы и исполнители, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту