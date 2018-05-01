Кубанский казачий хор даст в Краснодаре концерт, посвященный Дню Победы

Праздничное мероприятие состоится 2 мая.
На концерт пригласили ветеранов, офицеров различных частей и соединений, курсантов военных училищ.
В холле и фойе Дома Кубанского казачьего хора представят выставку из музея боевой техники и экспонаты поисковых групп. Центральная инсталляция будет символизировать Вечный огонь в честь павших воинов. Здесь гости смогут оставить записи в Книге памяти.
В программе — лучшие произведения патриотического жанра — как народные, так и авторские. Дирижировать хором и оркестром будет Виктор Захарченко, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.
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