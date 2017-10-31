Кубанский казачий хор на «Ночи искусств» представит выставку исторических костюмов

Экспозицию можно будет увидеть 4 ноября в краснодарском Центральном концертном зале.

Выставка посвящена 225-летию освоения казаками кубанских земель. Посетители увидят исторические костюмы Кубанского казачьего хора. Для гостей организуют фотозоны с предметами казачьего быта. В фойе концертного зала будут работать сувенирные лавки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе хора.

Выставка начнет работу в 18:00. А с 21:00 в малом концертном зале пройдет бесплатный показ художественных фильмов из собрания «Госфильмофонда». Зрители смогут увидеть такие произведения советской классики, как «Кубанские казаки» и «Стряпуха».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае пройдет Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Мероприятия стартуют 4 ноября в День народного единства на площади имени Пушкина в Краснодаре.

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