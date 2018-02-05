Кубанский казачий хор собрал аншлаг в Смоленске

На выступление пришли тысячи горожан. Артисты под руководством Виктора Захарченко представили новую программу под названием «Казаки Российской империи».

Это лишь начало масштабного гастрольного тура. Только в Москве в феврале прославленный коллектив побывает четыре раза. Кроме того, в 2018 году художественному руководителю хора Виктору Захарченко исполнится 80 лет. Десятки юбилейных концертов запланированы по всей стране и далеко за ее пределами. Самое сложное — подобрать репертуар. Слишком много песен хочется исполнить, говорит маэстро. Рабочее название программы — «Виктор Захарченко: исполнен долг, завещанный от бога».

«Без народной песни не обойдешься, без духовной песни не обойдешься, если мы правопреемники войскового певческого хора. Нам уже 206 лет, 207-й год. Без моих авторских песен не обойдешься. Без песен станицы Дядьковской не обойдешься», — считает Виктор Захарченко.

Кубанский казачий хор выступит и в крупных городах, и в небольших станицах. К примеру, в родной Дядьковской уже с нетерпением ждут любимых артистов. Каждый такой концерт — не только с душой исполненные песни и танцы, это живое общение с людьми. В этом году его будет еще больше. Виктор Захарченко, как доверенное лицо Владимира Путина, знает о проблемах простых людей.

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