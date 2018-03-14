Кубанский казачий хор в день рождения Виктора Захарченко споет в Краснодаре

Художественный руководитель хора 22 марта отметит 80-летие.

О своих планах 14 марта рассказал сам Виктор Захарченко. Он провел пресс-конференцию. Отмечать юбилей маэстро намерен с размахом: будет и презентация серии книг, и фестиваль фольклорных коллективов, и открытие выставки и концерты в разных городах. Они пройдут не только в Краснодарском крае. Кубанский казачий хор выступит в Москве, Санкт-Петербурге и Минске.

«Юбилей надо провести, чтобы открылись глаза у всех кубанцев, у всех россиян. Кубанский казачий хор — это духовная, культурная святыня», — сказал Виктор Захарченко.

«Сегодня для нас Виктор Гаврилович не только представитель культуры, но и научной, педагогической и общественной деятельности. В последнее десятилетие он добился особенно больших успехов. Я думаю, Виктор Гаврилович со мной согласится, это достижения в творчестве Кубанского казачьего хора», — отметила министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Коллектив является старейшим и самым крупным национальным казачьим хором России. Юбилейные концерты знаменитых певцов распланированы до июля.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре к 80-летию Виктора Захарченко пройдет выставка.

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