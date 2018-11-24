Кубанский казачий хор выступил в Афинах

Перекрестный Год туризма Россия — Греция завершился 23 ноября большим концертом в Афинах.

Хор исполнил кубанские казачьи, русские и украинские народные песни, песни на стихи русских и украинских поэтов. Казаки вышли в зал и там устроили пляски со зрителями, сообщает РИА «Новости».

На заключительном мероприятии Года туризма присутствовали министр туризма Греции Елена Кундура и посол России в Афинах Андрей Маслов, который зачитал приветствие министра культуры России Владимира Мединского.

«За минувший год организовали и провели несколько десятков мероприятий, среди которых — культурно-просветительские акции, проекты в сфере событийного, гастрономического и паломнического туризма, ряд деловых встреч и профессиональных форумов. Символично, что его ярким и красивым завершением станет выступление крупнейшего народного коллектива Краснодарского края — Кубанского казачьего хора», — отметил Мединский.

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