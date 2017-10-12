Кубанский казачий хор выступит на фестивале молодежи в Сочи

Коллектив открыл новый сезон и дал в Краснодаре три концерта.

В этом году Кубанский казачий хор отмечает 206-летие. В ближайшее время артисты примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и 137-й ассамблее Межпарламентского союза государств в Таврическом дворце Санкт-Петербурга.

В 2018 году хор отметит 80-летие художественного руководителя, народного артиста России и Украины Виктора Захарченко. Концерты «С юбилеем, казачий Маэстро!» пройдут в Краснодаре, Москве, Беларуси. Затем запланированы гастроли по регионам РФ, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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