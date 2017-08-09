Кубанский казачий хор выступит на фестивале «Песни над Цной» в Тамбове

Праздник хоровой музыки пройдет 12 августа.

В нем примут участие хоровые коллективы со всей страны и артисты отечественной эстрады. Фестиваль откроет лодочный променад-концерт, показывающий особенности культурной жизни Тамбова первого десятилетия XX века. Затем начнется музыкальный марафон.

Кубанский казачий хор станет одним из гостей фестиваля. Ожидается, что для зрителей выступят народная артистка России Екатерина Шаврина, заслуженный артист Украины Сергей Шеремет, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев, ансамбль «Белорусские песняры».

Концерт завершат выступлением хора из 400 артистов. Музыканты исполнят гимн фестиваля. После этого гости увидят фейерверк, сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

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