Кубанский казачий хор выступит на фестивале «Русское поле» в Москве

В музее-заповеднике Коломенское 18 августа пройдет седьмой фестиваль славянского искусства. На него уже съехались участники из 57 регионов России.

В этом году основная тема — русская глубинка. Организаторы хотят продемонстрировать всему миру красоту исконных традиций.

Одним из хедлайнеров фестиваля станет Кубанский казачий хор. Всемирно известный коллектив представит большую программу. Артисты споют свои самые популярные и любимые поклонниками песни. Обещают и премьеры.

Помимо исполнителей, ремесленники и кулинары покажут в Коломенском свое мастерство и традиции региона, который представляют. На всей территории развернутся площадки, где посетители смогут познакомиться с укладом жизни малых городов России.

«Русское поле» — это крупнейший в Европе ежегодный фестиваль славянского искусства.

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