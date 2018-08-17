Кубанский казачий хор выступит на фестивале «Русское поле» в Москве

В музее-заповеднике Коломенское 18 августа пройдет седьмой фестиваль славянского искусства. На него уже съехались участники из 57 регионов России.
В этом году основная тема — русская глубинка. Организаторы хотят продемонстрировать всему миру красоту исконных традиций.
Одним из хедлайнеров фестиваля станет Кубанский казачий хор. Всемирно известный коллектив представит большую программу. Артисты споют свои самые популярные и любимые поклонниками песни. Обещают и премьеры.
Помимо исполнителей, ремесленники и кулинары покажут в Коломенском свое мастерство и традиции региона, который представляют. На всей территории развернутся площадки, где посетители смогут познакомиться с укладом жизни малых городов России.
«Русское поле» — это крупнейший в Европе ежегодный фестиваль славянского искусства.
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