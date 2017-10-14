Кубанский казачий хор выступит перед участниками 137-й ассамблеи Меджпарламентского Союза

Мероприятие стартовало 14 октября в Санкт-Петербурге.

Для участников этой старейшей политической организации мира выступят артисты Кубанского казачьего хора. Художественный руководитель и главный дирижер коллектива — Виктор Захарченко.

Меджпарламентский Союз — одна из наиболее авторитетных и влиятельных международных организаций, неформальное парламентское измерение ООН. Членами союза являются 173 страны.

Основная тема 137-й ассамблеи — «Продвигая культурный плюрализм и мир через межрелигиозный и межэтнический диалог».

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