Кубанский казак-путешественник отправится вплавь к берегу Греции

29 июня в 12:50

Юрий Бурлак из Армавирского районного казачьего общества в начале июля планирует проплыть от берега Севастополя в Грецию через Анталью.

Путешествие от города-героя до Греции продлится около 120 дней. В современной истории человек вплавь еще никогда не преодолевал такое расстояние.

Юрий Бурлак — первый в истории пловец, который отправлялся в путешествие без самоходного судна сопровождения, также он на специальном креплении сам тащил свою лодку с припасами и доктором на борту. За последние несколько лет он дважды вплавь преодолевал сотни километров по Черному морю. Первый раз — от берегов Турции до Сочи, второй раз — от Сочи до Севастополя.

Увлечение появилось у казака после борьбы с заболеванием. В 31 год Бурлак повредил позвоночник в спортзале и долгие годы передвигался на костылях. Лечащий врач посоветовал ему заниматься плаванием, он же придумал для казака специальные крепления на поясницу, которые позволяли во время плавания тянуть за собой надувной матрас.

Первое путешествие Юрия Бурлака продлилось 17 дней. Сейчас он готовится к третьему заплыву на 2 тыс. км, сообщается на сайте Кубанского казачьего войска.

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