Кубанский конькобежец Кулижников завоевал золото этапа Кубка мира в Японии

Всемирный турнир, который проходит в Обихиро, завершится 18 ноября.

Кубань в составе российской сборной на Кубке мира по конькобежному спорту представляет Павел Кулижников. Он занял первое место на дистанции 500 м, показав результат 34,619 секунды.

Серебро взял японец Рехэй Хага, бронзовая медаль у норвежца Ховара Лорентсена.

Золотая награда, завоеванная Кулижниковым, стала третьей для команды России на стартовом этапе Кубка мира, сообщает ТАСС.

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