Кубанский конькобежец стал победителем Кубка России по шорт-треку

В конькобежном центре «Коломна» завершился Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку.

Кубань на соревнованиях представляли два спортсмена краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи Артем Козлов и Антон Воронин.

Козлов первым пришел к финишу на дистанции 1 тыс. м. Серебряную медаль завоевал москвич Денис Айрапетян. Бронзу взял Александр Шульгинов из Подмосковья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

Турнир являлся квалификационным для участия в Кубке мира.

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