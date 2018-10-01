Кубанский конькобежец стал победителем Кубка России по шорт-треку

В конькобежном центре «Коломна» завершился Кубок Союза конькобежцев России по шорт-треку.
Кубань на соревнованиях представляли два спортсмена краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта в Сочи Артем Козлов и Антон Воронин.
Козлов первым пришел к финишу на дистанции 1 тыс. м. Серебряную медаль завоевал москвич Денис Айрапетян. Бронзу взял Александр Шульгинов из Подмосковья, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.
Турнир являлся квалификационным для участия в Кубке мира.
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