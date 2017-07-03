Кубанский курорт возглавил рейтинг Forbes

По мнению издания, Красная Поляна — лучшее место для отдыха во всей Евразии.

Главными достоинствами сочинского курорта считают не только живописную природу. Здесь туристам предлагают массу развлечений: походы, переправы через реки, джипинг, различные спортивные соревнования.

В топ-10 лучших горных курортов попал еще один российский представитель — Шерегеш в Кемеровской области. Он занимает четвертую позицию. Второе и третье место Forbes отдал казахстанскому Чимбулаку и азербайджанскому Шахдагу.

Красная Поляна оставила далеко позади такие известные туристические направления, как австрийский Инсбрук, французский Биарриц и швейцарский Санкт-Мориц, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

Вернуться на ленту

Источник