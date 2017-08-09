Кубанский легкоатлет Сергей Шубенков пропустит зимний сезон

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами не принимает участия в зимних стартах с 2015 года.
«По просьбе Сергея 22 августа мы на базе в Новогорске намерены провести небольшой тренировочный сбор, ему хочется на высокой ноте завершить этот летний сезон. Что касается зимы, то ее мы однозначно пропустим», — рассказал личный тренер спортсмена Сергей Клевцов.
Главным стартом зимнего сезона станет чемпионат мира в помещении, который пройдет c 1 по 4 марта 2018 года в Бирмингеме.
Шубенков не принимает участия в зимних стартах с 2015 года. По его словам, так он планирует «продлить свой спортивный век». Самым важным соревнованием для россиянина в 2018 году должен стать летний чемпионат Европы, который пройдет в начале августа в Берлине, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Шубенков 7 августа взял серебро в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Турнир проходит с 4 по 13 августа. В списке россиян, допущенных к мировому первенству, 19 спортсменов. Среди них четыре легкоатлета, представляющие Краснодарский край. Это толкатель ядра Александр Лесной, барьерист Сергей Шубенков, многоборец Илья Шкуренев и метатель молота Алексей Сокирский. Спортсмены выступают под нейтральным флагом.
В июне 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций отстранила Всероссийскую федерацию легкой атлетики, но на время ее дисквалификации разрешила российским спортсменам выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
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