Кубанский легкоатлет Шубенков одержал победу на турнире в Польше

Россиянин, выступающий под нейтральным флагом, занял первое место в беге на 110 м с барьерами на турнире в Хожуве.

Спортсмен показал результат 13,25 секунды. Второе место занял польский бегун Дамьян Чикер (13,42). Третьим стал южноафриканец Антонио Олкана (13,51).

Шубенков — единственный спринтер в истории советской и российской мужской легкой атлетики, выигравший чемпионат мира в беге на 110 м с барьерами (2015 год), сообщает ТАСС.

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