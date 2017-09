Кубанский легкоатлет Шубенков одержал победу в финале «Бриллиантовой лиги»

Турнир проходил в Брюсселе. Сергей Шубенков 1 сентября стал лучшим в беге на 110 м.

Легкоатлет показал результат в 13,14 секунды.

«Роскошное завершение сезона — 13,14 и первая в карьере победа в Лиге. Спасибо за поддержку, друзья, и до встречи в следующем году», — написал Шубенков в Instagram.

Роскошное завершение сезона! 😱 13.14 и первая в карьере победа в Лиге 💎🥇. Спасибо за поддержку, друзья и до встречи в следующем году 👋🤤. Gorgeous season ending! 😱 13.14 and first ever #DiamondLeague win 💎🥇. Thanks everyone for your support and see you next year 👋🤤

Публикация от Sergey Shubenkov (@sergey.shubenkov) Сен 1 2017 в 2:29 PDT

Видос забега подвезли 💎🏃🏻 #DiamondLeague #DLFinal #BrusselsDL pic.twitter.com/3Kb12t5M02

— Sergey Shubenkov RU (@serg_shubenkov) 2 сентября 2017 г.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Шубенков 7 августа взял серебро в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

