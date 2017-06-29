Кубанский легкоатлет Шубенков получил приглашение на ЧМ-2017 в Лондоне

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в столице Великобритании с 4 по 13 августа.

Приглашение также получила прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Об этом рассказал менеджер спортсменов Павел Воронков.

«Мы три дня назад получили приглашения для оформления британских виз на чемпионат мира. Документы еще не подавали, поскольку Сидорова вчера выступала, а Шубенков сейчас в Париже. Пока они находятся в процессе соревнований. Примерно через неделю, когда они вернутся в Россию, будет что-то ясно», — цитирует Воронкова ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) отказалась допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2016 года. Вице-премьер РФ Виталий Мутко попросил президента IAAF Себастьяна Коу допустить на Олимпийские игры трех российских легкоатлетов: Елену Исинбаеву, Сергея Шубенкова и Марию Кучину. IAAF отклонила просьбу Мутко.

В январе Шубенков сообщил, что подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в международных соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. IAAF в апреле допустила его к соревнованиям.

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