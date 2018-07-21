Кубанский легкоатлет Шубенков пропустит этап Бриллиантовой лиги в Лондоне

Об этом сообщил тренер атлета Сергей Клевцов.

«Мы изначально не планировали никаких стартов сразу после этапа в Монако. Сергей не едет в Лондон, потому что ему в данный момент важнее более качественно подготовиться к чемпионату Европы в Берлине», — сказал Клевцов.

После того, как Шубенков вернется из Монако, он начнется тренироваться на базе в Новогорске, сообщает RT.

Спортсмен выиграл этап Бриллиантовой лиги в Монако в беге на 110 метров с барьерами.

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет с 7 по 12 августа.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Швейцарии.

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