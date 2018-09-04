Кубанский легкоатлет Шубенков снялся с турнира в Загребе из-за травмы

Сергей Шубенков не выступит в беге на 110 м с барьерами из-за повреждения бедра.

Чемпион мира 2015 года должен был принять участие в турнире 4 сентября. Однако он отказался стартовать из-за травмы, полученной 2 сентября во время соревнований в итальянской Падуе, на которых одержал победу.

По словам спортсмена, травма мелкая, однако было решено не рисковать и полноценно готовиться к выступлению на Континентальном кубке IAAF 9 сентября в Остраве, сообщает РИА «Новости».

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