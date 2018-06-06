Кубанский легкоатлет Шубенков выиграл забег на этапе Мирового вызова

Сергей Шубенков одержал победу в беге на 110 м с барьерами на соревнованиях в Турку.

Чемпион мира 2015 года показал результат 13,18 секунды. Вторым стал венгр Балаж Байи с результатом 13,53, третье место занял француз Паскаль Мартино-Лагард — 13,60 секунды.

Российские спортсмены выступают на международных соревнованиях в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики, сообщает «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Сергей Шубенков стал победителем этапа легкоатлетической серии IAAF World Challenge в городе Хенгело.

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