Кубанский легкоатлет Шубенков взял золото на турнире во Франции

Представитель Краснодарского края, выступавший под нейтральным флагом, обновил лучший результат мирового легкоатлетического сезона.

В международном турнире по легкой атлетике, который прошел во французском Мотре, приняли участие два кубанских спортсмена — барьерист Сергей Шубенков и толкатель ядра Александр Лесной, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства физкультуры и спорта.

Сергей Шубенков первый в этом мировом сезоне пробежал 110 м с барьерами меньше, чем за 13 секунд (12.99). Легкоатлет занял первое место в беге на этой дистанции.

Александр Лесной отправил снаряд на 21 метр и 12 сантиметров и также завоевал золотую медаль турнира.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», легкоатлет Сергей Шубенков одержал победу на турнире в Польше.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник