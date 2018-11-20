Кубанский музыкант Олег Аккуратов стал призером вокального конкурса в США

Российский джазмен занял второе место в финале одного из самых престижных в мире вокальных конкурсов джазовых исполнителей Sarah Vaughan International Jazz Vocal Competition в США.

В финале конкуренцию ему составили музыканты из США и Австралии. Жюри оценивало качество вокала, музыкальность, технику исполнения, индивидуальность, художественную интерпретацию и артистизм.

Впервые в истории конкурса участие в нем принял россиянин, сообщает ТАСС.

Олег Аккуратов родился 21 октября 1989 года в поселке Моревка Ейского района. Учился в специализированной музыкальной школе для слепых и слабовидящих детей города Армавира и параллельно — в Государственной Московском музыкальном колледже эстрадного и джазового искусства, в классе преподавателя М. Окуня. В 2015 году с отличием окончил Ростовскую государственную консерваторию и сейчас преподает в ней.

В марте 2014 года его выступление завершало церемонию закрытия Параолимпийских Игр в Сочи.

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