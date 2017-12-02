Кубанский педагог победил в конкурсе «Учитель здоровья России-2017»

Преподаватель физической культуры из Динского района Дмитрий Завертаный признан лучшим по итогам двух этапов всероссийского состязания.

В Краснодарском крае в отборочном туре конкурса принимали участие 66 педагогов. Все они предоставили на суд жюри творческую презентацию «Я – учитель здоровья» и конспект урока или занятия. В итоге жюри определило двух победителей — Дмитрий Завертаный и Анжелика Богомацегора представляли Кубань на заключительном этапе конкурса.

В финальных испытаниях, которые проходили в Воронеже, приняли участие 40 педагогов. Участники конкурса продемонстрировали свои творческие презентации, провели открытые уроки и внеклассные занятия. В результате звание победителя было единогласно отдано Дмитрию Завертаному, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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