Кубанский писатель Владимир Васильев представил книгу об «Орленке»

В ВДЦ 3 июля прошла презентация книги «Смотритель облаков» — третьей книги серии, посвященной детскому центру.

Владимир Васильев после первого посещения «Орленка» в 1966 году издал два произведения о нем — «Витька с планеты Тропорэа» и «Взлети выше солнца!». «Смотритель облаков» является заключительной частью, в которой автор отразил воспоминания о лагере, вожатской жизни, талантливых детях, их мыслях. Кроме того, это 20-я юбилейная выпущенная книга писателя.

Автор провел несколько творческих встреч со школьниками, сотрудниками и специалистами смены. Он поделился занимательными историями и фактами из жизни, рассказал о вожатской и писательской деятельности. После встреч Васильев провел автограф-сессию, где каждый смог получить книгу с подписью автора, сообщает пресс-служба ВДЦ «Орленок».

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