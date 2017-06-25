Кубанский повар Матюха стал победителем отборочного тура конкурса Bocuse d’Or Russia

Российский отборочный тур Международного конкурса кулинарного искусства Bocuse d’Or проходил в Москве 23 и 24 июня.

Конкурсанты должны были представить тематические блюда на подносе из мяса перепелки с гарнирами и вегетарианское блюдо из ингредиентов растительного происхождения, в том числе молодых кабачков и цветной капусты.

В конкурсе приняли участи восемь человек. Победителем стал повар краснодарских ресторанов «The Печь», «Угли-Угли» Андрей Матюха.

На суд жюри он представил перепелиные грудки с покопченным муссом из перепелки с грибами, чабрецом и хрустящими орехами, колбаску, начиненную рагу из томленых перепелиных ножек и овощей с хрустящим луком и яйцом перепелки всмятку, картофельное пюре, начиненное массой из хрена, сметаны и зелени, обжаренный и дробленый сыр и чипс из можжевельника, карамелизированное яблоко в шафране с начинкой из яблочного пюре и пророщенной пшеницы, южный салат из свежего огурца, начиненного щавелем, розовым помидором, болгарским перцем, яблоком, молодым сыром с пудрой из петрушки и душистым нерафинированным маслом.

В качестве вегетарианского блюда Матюха выбрал «Каре» цветной капусты с пастой из тархуна, южных специй и грильяжем из лука и фундука, кабачок в компрессии укропного масла и печеного чеснока с пудрой из жареных семян фенхеля, морковь в трех текстурах (теплое желе, крем с анисом, томленая с тархуном) и хрустящие зерна горчицы, жареное мороженое из кабачка и зеленого кари в дробленых фисташках, «летний салат»: приготовленные в минеральной воде листья салата и щавель, хумус из цветов капусты, огурцы, томатная сердцевина, сезонная зелень с пастой из петрушки.

Победитель и его команда будут представлять Россию на континентальном конкурсе Bocuse d’Or Europe и, если попадут в список 12 лучших команд, то получат право представить Россию во французском Лионе в рамках международного конкурса Bocuse d’Or и выставки Sirha, сообщается в официльной группе конкурса в соцсети Facebook.

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