Кубанский самбист Байзет Хатхоху завоевал серебро на ЧМ по самбо в Сочи

В Сочи 10 ноября стартовал чемпионат мира по самбо.

Краснодарец Байзет Хатхоху завоевал серебро по боевому самбо в весе до 74 кг. В финале он уступил Бекназару Раимкулу из Киргизии со счетом 4-7, сообщает ТАСС.

Пять российских спортсменов выиграли золото: Мухтар Гамзаев, Владимир Балыков, Сергей Рябов, Вадим Немков и Татьяна Зенченко. Мухтар Гамзаев выиграл золото в соревнованиях в весовой категории до 57 кг, Сергей Рябов — до 90 кг, Вадим Немков — до 100 кг, Владимир Балыков — до 68 кг, а Татьяна Зенченко — до 72 кг, сообщает «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи в турнире по самбо примут участие спортсмены из 93 стран.

Фоторепортаж с соревнований смотрите здесь.

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