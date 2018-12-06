Кубанский самбист завоевал золото первенства мира

В сербском городе Нови Сад завершился планетарный турнир по самбо среди кадетов.

В соревнованиях приняли участие более 200 юношей и девушек в возрасте 15-16 лет из 28 стран, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе краевого министерства спорта.

Кубань в сборной России представлял ученик спортивной школы «Лидер» из станицы Архангельской Тихорецкого района Тимур Арбузов. Спортсмен выступал в весовой категории до 46 кг.

Тихорецкий борец выиграл с явным преимуществом три поединка, победив спортсменов из Израиля, Грузии и Казахстана. По итогам поединков Арбузов завоевал золотую медаль.

Тренирует спортсмена мастер спорта международного класса, обладательница Кубка мира 2007 года Валентина Козлова.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник