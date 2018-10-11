Кубанский школьник на конкурсе рисунков выиграл поездку в Китай

Воспитанник Новопокровской художественной школы Александр Попов победил в конкурсе «Китай глазами российских детей».

В творческом состязании приняли участие более 1 тыс. детей со всей России. Дипломом первой степени наградили Александра Попова из Краснодарского края. Призом стала поездка в Китайскую народную республику.

На торжественной церемонии награждения в Китайском культурном центре в Москве присутствовал чрезвычайный и полномочный посол КНР Ли Хуэй, который вручил Попову диплом и сертификат на поездку.

Кубанский школьник выступил со словами благодарности от всех детей, принимавших участие в конкурсе.

Китайский телеканал CCTV взял у Александра Попова интервью и транслировал его по национальному телевидению, сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

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