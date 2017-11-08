Кубанский школьник стал победителем всероссийского Летнего фестиваля ГТО

Соревнования проходили в детском центре «Артек» в Крыму.

На протяжении трех недель участники Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» проходили испытания в спортивной, творческой и образовательной программах.

В финальном этапе выступили 660 школьников. Краснодарский край представляли восемь учащихся. Каждый член кубанской сборной является обладателем золотого знака отличия ГТО.

По итогам спортивного многоборья среди мальчиков 11-13 лет победителем стал ученик сочинской школы № 24 Константин Айдинов. Второе место занял ростовчанин Антон Кожевников, замкнул тройку Давид Хлюстов из Томской области.

В общекомандном зачете победила сборная Удмуртской Республики. Переходящий Кубок ГТО победителям фестиваля вручили олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова и директор МДЦ «Артек» Алексей Каспржак.

В борьбе за право попасть в состав региональных сборных всего приняли участие более 150 тыс. школьников в возрасте 11-15 лет из 85 регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник