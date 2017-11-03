Кубанский спортсмен-инвалид завоевал золото чемпионата Европы по бочче

Соревнования проходили в Португалии в ноябре.

В состав сборной РФ на чемпионат Европы среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по бочче вошел Евгений Масловский из Крымска. В командном зачете в классе BC3 россияне обошли сборные Великобритании и Испании.

«Всего пять лет назад мы в крае с нуля начали развивать бочче. А сегодня уже в 36 районах занимаются бочче. Наши ребята стали выигрывать крупнейшие международные турниры», — рассказал директор краевого Центра паралимпийской подготовки Геннадий Литвинов.

Бочче — одна из древнейших игр с мячом. С 1994 года она включена в программу Паралимпийских игр. В классе BC3 выступают спортсмены с церебральным параличом CP1 или с поражением рук. Игроки используют скат (желоб), сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

Вернуться на ленту

Источник