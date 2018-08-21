Кубанский спортсмен завоевал «бронзу» на юниорском чемпионате мира по пляжному волейболу

Денис Шекунов выступал в паре с москвичом Дмитрием Веретюком в чешском городе Брно.

Россияне без проблем прошли групповой этап, в 1/8 финала одолели дуэт из Латвии, в следующем раунде — голландцев. В полуфинале Шекунов и Веретюк выиграли первую партию у будущих победителей турнира Ахмана и Хеллвига из Швеции, но в двух других уступили. А для победы в матче за «бронзу» над швейцарцами Дилье и Шнеггом Денису и Дмитрию хватило двух сетов.

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