Кубанский ученый получил национальную премию правительства РФ

06 декабря в 21:22

В Москве прошло награждение лауреатов престижной премии в области физической культуры и спорта.

Одним из них стал директор краснодарского научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта Анатолий Погребной. Его удостоили награды в номинации «За служение спорту». Возглавляемый им НИИ работает на базе Кубанского госуниверситета физической культуры, спорта и туризма с 1997 года.

Национальную спортивную премию учредили постановлением правительства РФ в 2010 году.

Анатолий Погребной — доктор педагогических и кандидат биологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и методики плавания, парусного и гребного спорта КГУФКСТ. Ученому присвоены звания «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Кубани», «Отличник физической культуры и спорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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