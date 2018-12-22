Кубанский ученый-рисовод получил премию правительства в области науки и техники

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий правительства 2018 года в области науки и техники для молодых ученых. Среди соискателей есть автор из Краснодарского края.

Документ опубликован 22 декабря на сайте кабмина.

«Подписанным распоряжением присуждаются премии правительства 2018 года и присваивается звание «Лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых» 29 соискателям, в том числе шести научным руководителям авторских коллективов», — говорится в пояснительной записке к документу.

В числе соискателей — три доктора наук и 20 кандидатов наук. Среди авторов работ представители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и Чувашской Республики, Краснодарского края, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Московской, Новосибирской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тульской и Челябинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Среди награжденных правительством РФ — доктор сельскохозяйственных наук, директор ФГУП рисоводческого племенного завода «Красноармейский» имени А. И. Майстренко Сергей Кизинек. Его отметили за «создание и внедрение устойчивых к биотическим и абиотическим стрессорам генетических ресурсов риса с использованием постгеномных и клеточных технологий для решения проблемы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны».

В 2018 году награды удостоены работы по глубокой переработке углеродсодержащего сырья для извлечения стратегических металлов и алмазов, по термомеханической обработке сталей, применяемых при производстве продукции для нефте- и газопроводов, а также в области строительных и многофункциональных композиционных текстильных материалов, белковых исследований и генетического анализа многоуровневого моделирования и упреждающего прогнозирования инцидентов, сообщается на сайте правительства РФ.

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